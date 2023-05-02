الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تحذيرات من الدفاع المدني لتجنب حرائق الأعشاب الجافة

رئيس برلمان القرم يدعو إلى تحرير المدينة من الاحتلال النازي

استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

سوريا: مقتل عسكري وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مطار حلب

واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

فصل الكهرباء اليوم عن مناطق في الطفيلة والكرك والأغوار الجنوبية - أسماء

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

إضراب شامل يعم فلسطين تنديدا باستشهاد الأسير عدنان

 
الثلاثاء، 02-05-2023 10:04 ص

الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها

622b1cfc-دولار-3


الوكيل الإخباري - حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.اضافة اعلان


وفي الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام "المفرط".

ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد. ( سكاي نيوز )
 

إقرأ ايضا
2172866-169679194

الين الياباني يهوي إلى أدنى مستوياته في 15 عاما مقابل اليورو

2 - Copy

استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

Biden_86937--239c5

أول تحرك من بايدن بعد تحذير وزيرة الخزانة بشأن سقف الدَين

LYNXMPEJ41051_L

أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

420233093335515702419

تحذير هام للمقبلين على شراء الذهب بالاردن

444

المركزي الأوروبي يتجه لرفع جديد على الفائدة

أخبار متعلقة
moved_LYNXMPEHAL18E_L

محللون: مع الانهيارات المصرفية فرصة العملات الرقمية للانطلاق

6264973381678698645

إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

LYNXMPEJ3Q01K_L

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عام

نفط9

النفط يصعد عالمياً اليوم الخميس

521

توقعات رفع الفائدة من المركزي الأوروبي تدفع اليورو للصعود

440611-69902517

الخزانة الأميركية: أزمة سلاسل التوريد في العالم بدأت بالانفراج