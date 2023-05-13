مجلس الحكام: الفيدرالي يتجه للطريق الصحيح بشأن مسار التضخم

الوكيل الإخباري -
قال أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المعين فيليب جيفرسون إنه أكثر تفاؤلا من مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأمريكي بشأن مسار التضخم معتبرا أن المؤسسة على الطريق الصحيح.اضافة اعلان
وشدد جيفرسون خلال كلمة ألقاها في مؤسسة هوفر في ستانفورد في ولاية كاليفورنيا "أننا على الطريق الصحيح". وتابع "هل التضخم لا يزال مرتفعا جدا؟ أجل. هل تراجع التضخم الراهن غير متساوي وأبطأ مما نتمناه جميعا؟ أجل".
لكنه أكد ان الاحتياطي الفيدرالي "يقوم بما هو ضروري ومنتظر. السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد والتضخم مع مهل طويلة ومتفاوتة والتأثير الكامل لتشديد (سياستنا) السريع لم يحصل بعد على الأرجح".
وتتباين هذه التصريحات مع تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي لم يستبعدوا خلال الأسبوع الحالي رفعا جديدا في نسب الفائدة فيما تتوقع الأسواق بشكل واسع وقف هذه الزيادات. ( الاقتصادية
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