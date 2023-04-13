الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 04:05 م

التضخم في السعودية يرتفع 2.7 % خلال مارس .. أقل مستوى خلال 8 أشهر

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الوكيل الاخباري - سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم ) في السعودية، ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة خلال مارس 2023، مقارنة بمارس 2022.

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وعزت الهيئة العامة للإحصاء هذا الأمر، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.4 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3 في المائة، فيما تراجع مقارنة بفبراير 2023، والبالغ 3 في المائة.


وكانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في مارس الماضي نظرا لوزنها في المؤشر، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7 في المائة، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22 في المائة.


فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بـ 2.6 في المائة، وتأثرت أيضا بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بـ 14.1 في المائة، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـ6.3 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.3 في المائة. ( الاقتصادية )


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