الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 10:31 ص

التضخم في الصين يرتفع 1.8 % في 2022

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الوكيل الإخباري - تسارعت معدلات التضخم السنوي في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى مع تذبذب الطلب المحلي بسبب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الشهر مع انفجار عدوى تفشي كورونا.

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وأدى الانتشار السريع للعدوى في ديسمبر إلى إبقاء العديد من الأشخاص داخل منازلهم وأفرغ المتاجر والمطاعم، كما أُجبرت المصانع على إغلاق أو خفض الإنتاج بسبب مرض العمال.


وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ارتفع بشكل متماشي مع التوقعات بنسبة 1.8 % بالمقارنة مع العام السابق، بزيادة عن النسبة المسجلة عند 1.6 % في شهر نوفمبر الماضي.


وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2 % على أساس سنوي في عام 2022، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ حوالي 3% .  ( سكاي نيوز )


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