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الأربعاء، 15-02-2023 09:01 ص

التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ إلى 6.4% الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 6.4٪ في كانون الثاني من عام 2023 من 6.5٪ في كانون الأول 2022، فيما بلغت توقعات السوق 6.2٪.

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وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8.7٪ بينما ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة 10.1٪، ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪، بما يتماشى مع توقعات السوق.


ولا يزال معدل التضخم أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ولا يزال يشير إلى تقدم واسع النطاق على مستوى الأسعار العام، وخاصة الخدمات والإسكان.


وأظهر التضخم علامات على بلوغه ذروته عند 9.1٪ في حزيران من العام الماضي.



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