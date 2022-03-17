الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 05:19 م

التضخم في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع انهيار الروبل

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الوكيل الاخباري- ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا لأعلى مستوى منذ العام 2015، مع انهيار العملة المحلية بفعل العقوبات الغربية ضد موسكو.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد الروسية، أن التضخم السنوي سجل 12.54% حتى الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

وتزامنت بيانات التضخم مع تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إن البنك المركزي لا يحتاج لطبع النقود، مضيفاً أن البلاد لديها موارد مالية كافية للتصدي للتحديات الحالية.

وكان البنك المركزي الروسي قد قرر في فبراير الماضي رفع معدل الفائدة إلى 20%، في مسعى لدعم الروبل والسيطرة على زيادات الأسعار المتوقعة.

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