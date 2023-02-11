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السبت، 11-02-2023 04:56 م

الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز التعاون والتكامل العربي

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الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية والاستغلال الأمثل للميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية،حتى نحقق الاكتفاء الغذائي العربي ذاتياً.

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كما حذر البرلمان من خطورة تفاقم مشكلة الأمن الغذائي بشكل أكبر ما لم تتكامل دولنا العربية لتلبية احتياجات شعبنا العربي من الغذاء، وحمايته من أية صدمات أو اضطرابات مستقبلية.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، و رئيس برلمان عموم أفريقيا، تشيف شارومبيرا ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومن يمثلهم.


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