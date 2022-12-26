الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 26-12-2022 09:40 ص

الجزائر تعتمد سعر السوق للنفط عند 70 دولارا لمدة 3 سنوات

يييي


الوكيل الإخباري - اعتمدت ميزانية الجزائر لعام 2023، سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل هو 5.1 % في حين يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 4.1 %.

وأضافت الوكالة أن تبون وجه وزير الطاقة والمناجم بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز للمحافظة على معدل الاستهلاك المحلي وتعزيز التصدير لتنفيذ التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.

وكان مسؤول بوزارة الطاقة، قال مؤخرا إن صادرات الجزائر من الغاز في 2022 سجلت رقما قياسيا بلغ 56 مليار متر مكعب. ( سكاي نيوز )

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