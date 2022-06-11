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السبت، 11-06-2022 11:34 ص

الجزائر: سنفي بجميع التزاماتنا بخصوص توريد الغاز لإسبانيا

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا، وذلك بعد أيام من وقف الجزائر التجارة مع مدريد بسبب خلاف دبلوماسي حول وضع الصحراء الغربية.

وذكر البيان أن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها.

وأعلنت الجزائر يوم الأربعاء تعليق معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، وأمرت رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة عدا إمدادات الغاز، وفقا لمصادر جزائرية، وفق رويترز.

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