الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من آب الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.

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وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم السبت، في نشرتها الاسبوعية، إنه سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من آب الحالي سعرا بلغ 874.4 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 838 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.3 % .



كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 927.3 دولار للطن، مقابل 890.7 دولار للطن المسجل في الأسبوع الأزل بنسبة ارتفاع بلغت 4.3%.



وارتفع سعر السولار من 834 دولار للطن إلى 847 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 % ، كما ارتفع سعر الكاز من 869.6 دولار للطن إلى 905.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 4.1 %.







