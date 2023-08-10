الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

حادث سير على طريق المطار - صورة

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

هام من الكهرباء الأردنية للمواطنين بشأن اللوحات الكهربائية في المنازل

حريق في جبل الحسين - فيديو

سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

 
الخميس، 10-08-2023 02:49 م

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

820236104416906225256


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية، قد ارتفعت بنسب تراوحت من 5.8% إلى 21.3%، خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي.اضافة اعلان


وبينت الوزارة في نشرتها الأسبوعية التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن سعر ( بنزين اوكتان 90) قد ارتفع بنسبة 6.4%، و( بنزين اوكتان 95) ارتفع بنسبة 5.8%.
 

وأضافت الوزارة أن سعر السولار ارتفع بنسبة 17.7%، كما ارتفع سعر الكاز بنسبة 14.2%. 

وأشارت أرقام الوزارة إلى أن سعر الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 21.3%، وزيت الوقود ارتفع بنسبة 15.3%، كما ارتفع معدل سعر خام برنت بنسبة 7.5%.

إقرأ ايضا
20

تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 1.6% خلال يونيو

7202323131932816963916

الخرابشة: مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات بالريشة والبوتاس في البحر الميت

jY7o4wUvOmBjkgamwmCwIkSqSgfzHCToq3nA7llU

118 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر

6202312113948239423947

معدل البطالة في تركيا يرتفع إلى 9.6% في يونيو

41

صعود المؤشر نيكي الياباني بفضل أرباح قوية وترقب للتضخم الأميركي

QNA_BOURSA-BOURSA-BALB0240102022

قطر: انخفاض الأرباح النصفية للشركات المساهمة بنسبة 11.2%

أخبار متعلقة
20

تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 1.6% خلال يونيو

7202323131932816963916

الخرابشة: مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات بالريشة والبوتاس في البحر الميت

64d2054e4c59b72f37149f15

تحذير من تداعيات مؤلمة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي

174201Image1-1180x677_d

بريطانيا بصدد إصدار مئات التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

7202318155256677365815

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

72023992651621971888

الحكومة: ارتفاع على أسعار المحروقات عالمياً بهذه النسبة