الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية، قد ارتفعت بنسب تراوحت من 5.8% إلى 21.3%، خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي.وبينت الوزارة في نشرتها الأسبوعية التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن سعر ( بنزين اوكتان 90) قد ارتفع بنسبة 6.4%، و( بنزين اوكتان 95) ارتفع بنسبة 5.8%.وأضافت الوزارة أن سعر السولار ارتفع بنسبة 17.7%، كما ارتفع سعر الكاز بنسبة 14.2%.وأشارت أرقام الوزارة إلى أن سعر الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 21.3%، وزيت الوقود ارتفع بنسبة 15.3%، كما ارتفع معدل سعر خام برنت بنسبة 7.5%.