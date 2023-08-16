دولة عربية ترفع رواتب المتقاعدين والموظفين 100%

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة السورية عن زيادة بواقع 100 % على رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

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وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية اليوم الأربعاء، إنه تقرر رفع الدعم عن المحروقات، والتي تشمل المازوت والبنزين والغاز.



وأصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.



كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد.



ويتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار بين 14350 ليرة و15000 ليرة للدولار الواحد.

(سكاي نيوز )