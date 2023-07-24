الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2.6% - 4.7% عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من تموز الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين.

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ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من تموز الحالي سعرا بلغ 807.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 771.5 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 % .



كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 861.5 دولار للطن، مقابل 825.9 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 4.3 % .



وارتفع سعر السولار من 714 دولار للطن إلى 652.4 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %، كما ارتفع سعر الكاز من 749.1 دولار للطن إلى 766.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 %.



من جهة أخرى، انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصبح 79.5 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 79.7 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 %.

