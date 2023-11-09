الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض السولار عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر البنزين بنوعية (90 و95)، وانخفض سعر السولار والكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الأول الماضي.



وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تشرين الثاني 803.8 دولارات للطن، مقارنة بـ 796.3 دولارا معدل سعره في تشرين الأول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.



وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.4 دولارا للطن، مقابل 844.7 دولارا المسجل في تشرين الأول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8%.

اضافة اعلان



وانخفض سعر السولار من 837.3 إلى 804.1 دولارات للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4%، كما انخفض سعر الكاز من 877.3 إلى 853.5 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7%.



وانخفض سعر زيت الوقود من 464.8 إلى 449.6 دولارا للطن بنسبة انخفاض 3.3%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولارا للطن مقارنة بـ 611.3 دولارا للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1%.



إلى ذلك، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي إلى 87.6 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 91.2 دولارا معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3.9%.