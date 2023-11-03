النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثانٍ على التوالي من الخسائر مع ترك البنك المركزي الأميركي الباب مفتوحاً أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل فضلاً عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.

اضافة اعلان



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 82.58 دولار للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس.



ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضاً 3.5 بالمئة.



ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار الحرب في غزة.



بترا