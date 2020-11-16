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الإثنين، 16-11-2020 12:42 م

الحكومة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة الأردنية.

وبينت الوزارة في بيانها الذي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه : سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  385 دولار للطن مقابل 2ر355 دولار في  الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر8% وارتفع سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر367 دولار للطن الى 1ر399 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر8%.

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كذلك ارتفع سعر الديزل من 7ر316 دولار للطن الى 4ر351 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 11%، فيما ارتفع سعر الكاز من 5ر320 دولار للطن الى 4ر355 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر10%.


من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر  الحالي الى 6ر273 للطن مقابل 9ر249 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة  ارتفاع بلغت 5ر9%.


بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .


وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر قد ارتفع الى 2ر42 دولار للبرميل مقابل 4ر38 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر.


 




 

 


 

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