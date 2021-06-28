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الإثنين، 28-06-2021 11:20 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعها في الأسبوع الرابع من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثالث.

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حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 687.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والذي بلغ 669.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 704.9دولار للطن مقابل 684.8 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.9%، كما ارتفع سعر الديزل من 584.3 دولار للطن الى 591.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2%، وارتفع سعر الكاز من 605.5 دولار للطن الى 613.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%،من جانب آخر ارتفع سعر زيت الوقود من 406.7 دولار للطن الى 413.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعرا بلغ 75.4 دولار للبرميل مقابل 73.2دولار المسجل في الأسبوع الثالث من شهر حزيران.


 




 

 


 

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