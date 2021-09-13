الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا: 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا خلال يوم

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : ما يزيد عن 100 مليون دينار مستحقاتنا من الحكومة

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى تتعلق بالبنزين ولم تسجل أي مخالفة

مأدبا تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

استطلاع الوكيل: 86% وجدوا أن عودة المدارس تسببت بازدحام مروري صباحا

تخصيص 100 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق في جرش

112 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

3 وزراء يبحثون ظاهرة التسول في الداخلية

الإثنين، 13-09-2021 12:21 م

الحكومة: ارتفاع اسعار البنزين عالميا

main_image613f134d148e6


الوكيل الاخباري- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تباينت في الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 675.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 671.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 696.7 دولار للطن مقابل 692.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%، وسجل الديزل سعراً بلغ 586.2 دولار للطن مقابل 587.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 613.1 دولار للطن مقابل 614.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 424.8 دولار للطن الى 436.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 72.3 دولار للبرميل مقابل 72.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-130

استقرار أسعار الذهب عالميا

920211194935451174224

أسعار الذهب الاثنين 13/9/2021

فلوس 2

منحة بقيمة 22 مليون يورو للأردن

w

38 مليار دينار ودائع البنوك في الأردن

62020279625406254534

نقابة الذهب لـ الوكيل : تراجع الطلب على الذهب الشهر الحالي

920211194935451174224

أسعار الذهب الأحد 12/9/2021

أخبار متعلقة
بنزين محروقات وقود1

الحكومة: استقرار بنزين 90 وارتفاع الكاز والديزل والـ95 عالميا

بنزين 3

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

336498_12_1627283713

الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا

بنزين محروقات وقود1

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا