الحكومة: ارتفاع اسعار البنزين عالميا

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تباينت في الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.



حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 675.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 671.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 696.7 دولار للطن مقابل 692.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%، وسجل الديزل سعراً بلغ 586.2 دولار للطن مقابل 587.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 613.1 دولار للطن مقابل 614.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.



من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 424.8 دولار للطن الى 436.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.



في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 72.3 دولار للبرميل مقابل 72.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

اضافة اعلان