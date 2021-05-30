الحكومة المصرية ترفع سعر سلعة أساسية مدعمة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التموين المصرية اليوم الأحد إنه تقرر رفع سعر زيت التموين المدعم إلى 21 جنيها (1.34 دولار) للعبوة سعة 1 لتر عقب زيادات في أسعار الزيوت الخام العالمية.



وأكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في بيان صدر اليوم الأحد، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور، وفقا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وحسب البيان، عقد المصيلحى اجتماعا أمس الأحد مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية.



وكان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين - المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس - 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية.



ويشمل برنامج المواد التموينية سلعا أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد.

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المصدر: روسيااليوم