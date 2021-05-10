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الإثنين، 10-05-2021 12:03 م

تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يتراجع إلى 4.1% في نيسان

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.1% في نيسان على أساس سنوي من 4.5% في آذار. 

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لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في نيسان 0.9% مقارنة مع    0.6% في آذار. 

 

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس ”الأرقام جاءت أقل من التوقعات.. كنا نتوقع الاستقرار عند مستوى 4.5%… الأرقام على أساس سنوي ما زالت قليلة وبعيدة عن أرقام المركزي“.

 

ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وعزا الجهاز تراجع التضخم على أساس سنوي إلى انخفاض مجموعة الخضراوات      9.6%، وخاصة الطماطم بنحو 29%، بجانب تراجع أسعار الأسماك بنحو9%.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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