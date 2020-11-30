الحكومة ترفع سعر الديزل 10 فلسات

الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، تثبيت سعر مادة الكاز لمدة خمسة اشهر، اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل وذلك بناء على توجيه مجلس الوزراء.



كما اعلنت اللجنة في اجتماع عقد اليوم، برئاسة رئيس اللجنة، امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، استقرار سعر مادة البنزين عند سعرها لشهر تشرين ثاني الحالي،فيما ارتفع سعر مادة الديزل بواقع 10 فلسات للتر.



جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي عقدته اللجنة اليوم، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من الاول وحتى الحادي والثلاثين من كانون أول القادم)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين أول الماضي.



وفي التفاصيل، قررت اللجنة الابقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون أول عند 665 فلس/لتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 880 فلس/لتر ، سعر الكاز عند 460 فلس/لتر فيما تم رفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 470 فلس/لتر بدلا من 460 فلس/لتر.

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وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 40.2 دولار للبرميل لشهر تشرين أول الماضي الى 42.5 دولار للبرميل في شهر تشرين ثاني.



وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.



ووفق توجيه مجلس الوزراء الخاص بتثبيت سعر مادة الكاز حتى نهاية شهر نيسان المقبل، تم اعتماد تسعيرة شهر تشرين ثاني الحالي، كاساس لتثبيت السعر.



وتضمن توجيه مجلس الوزراء، التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالمية خلال هذه الفترة.لأهمية مادة الكاز للمواطنين خلال فصل الشتاء.



