الحكومة تفاوض حول أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - تبدأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية مفاوضات جديدة مع الشركات المولدة للكهرباء من الطاقة المتجددة المبيعة إلى شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء المختلفة.

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وبينت الوزارة أن الهدف من إعادة التفاوض هو تخفيف كلف الطاقة على المستهلكين، منوهة إلى أن هذا التوجه يعد من أهم القرارات التي تتخذها الوزارة، لاهمية التي ستعود على المواطن وشركة الكهرباء الوطنية إذا جرى التخفيض.



وأشارت إلى إن هذا الإجراء من أهم العوامل التي تخفض كلفة إنتاج الكهرباء في

الأردن لأن فتح هذا الملف خطوة عملية لم يكون موجودا من قبل.

وتولد المملكة نحو 26% من الكهرباء المستخدمة من الطاقة المتجددة.



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