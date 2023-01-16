الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

 
الإثنين، 16-01-2023 01:31 م

الحكومة: 4 مليارات دولار مساعدات مُلتزم بها للأردن العام الماضي

444141


الوكيل الإخباري - بلغ حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الماضي بأكمله 4 مليارات دولار.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة أعدت تقريرها الخاص بالمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن لعام 2022، وسيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل وسينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت أن المساعدات بشكل عام لها تعريفات تندرج تحت المنح، منها لدعم الموازنة العامة ومنح لدعم مشاريع وبرامج تنموية، إضافة إلى قروض ميسرة وهي بشروط تمويلية ميسرة جدا وليست شروط تجارية بفائدة تتراوح بالعادة من 2-4% وبفترات سداد تمتد لـ 30-35 سنة حسب الجهة المقرضة.

ونوهت إلى أنه بالمتوسط، تتضمن هذه القروض فترات سماح من 5-7 سنوات، وأن هذه القروض تنقسم إما قروض لدعم الموازنة العامة وتأتي دفعات لدعم الموازنة أو قروض قطاعية لدعم الموازنة العامة وتخدم قطاعات معينة حسب المشاريع الواردة في الموازنة العامة أو قروض تكون لمشروع معين سواء مشروع مياه أو بناء مدارس على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت إلى أن المساعدات الإضافية التي تأتي بسبب أزمة اللجوء السوري وتكون على شكل منح، تكون إما منح إنسانية أو منح تساعد المجتمعات المستضيفة وتكون تحت بند المساعدات التنموية.

وأوضحت طوقان أن نسبة المساعدات المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي جرى الالتزام بها من الجهات المانحة بلغت قرابة 30% من حجم التمويل المطلوب، وبقيمة 670 مليون دولار، مشيرة إلى أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية.

اضافة اعلان


وعن المساعدات الأميركية، قالت طوقان إن الولايات المتحدة الأميركية، جددت مذكرة التفاهم الرابعة، ومددتها إلى 7 سنوات، وزادت المساعدات من 1.275 مليار دولار إلى 1.450 مليار دولار، موضحة أن جميع المساعدات والمنح تصرف برقابة الجهات المختصة، وبتدقيق ومتابعة من الجهات المانحة.

إقرأ ايضا
62e8cbcc3c740 (3)

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

66-400-x-267-3

روسيا ترفع صادرات النفط في عام 2022 بمقدار 7% رغم العقوبات

63c51a0042360457c414aa92

الكشف عن تفاصيل حول حقل الغاز الجديد في مصر

thumbs_b_c_dde98be985ed5a95a5d7e59d4764ce14

التضخم في قطر يسجل أعلى مستوى في 2022 عند 5.93%

12ff3dd1-706e-4627-be31-d890e9cae07a

ارتفاع الطلب على الدينار الأردني والريال السعودي

elaosboa45261

الدولار يقلص خسارته اليوم الاثنين

أخبار متعلقة
12202227122425788474593

البنك المركزي : الأردنيون يواجهون صعوبة في إدارة التزاماتهم المالية