الحكومة: 4 مليارات دولار مساعدات مُلتزم بها للأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الماضي بأكمله 4 مليارات دولار.



وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة أعدت تقريرها الخاص بالمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن لعام 2022، وسيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل وسينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.



وأضافت أن المساعدات بشكل عام لها تعريفات تندرج تحت المنح، منها لدعم الموازنة العامة ومنح لدعم مشاريع وبرامج تنموية، إضافة إلى قروض ميسرة وهي بشروط تمويلية ميسرة جدا وليست شروط تجارية بفائدة تتراوح بالعادة من 2-4% وبفترات سداد تمتد لـ 30-35 سنة حسب الجهة المقرضة.



ونوهت إلى أنه بالمتوسط، تتضمن هذه القروض فترات سماح من 5-7 سنوات، وأن هذه القروض تنقسم إما قروض لدعم الموازنة العامة وتأتي دفعات لدعم الموازنة أو قروض قطاعية لدعم الموازنة العامة وتخدم قطاعات معينة حسب المشاريع الواردة في الموازنة العامة أو قروض تكون لمشروع معين سواء مشروع مياه أو بناء مدارس على سبيل المثال لا الحصر.



وأشارت إلى أن المساعدات الإضافية التي تأتي بسبب أزمة اللجوء السوري وتكون على شكل منح، تكون إما منح إنسانية أو منح تساعد المجتمعات المستضيفة وتكون تحت بند المساعدات التنموية.



وأوضحت طوقان أن نسبة المساعدات المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي جرى الالتزام بها من الجهات المانحة بلغت قرابة 30% من حجم التمويل المطلوب، وبقيمة 670 مليون دولار، مشيرة إلى أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية.

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وعن المساعدات الأميركية، قالت طوقان إن الولايات المتحدة الأميركية، جددت مذكرة التفاهم الرابعة، ومددتها إلى 7 سنوات، وزادت المساعدات من 1.275 مليار دولار إلى 1.450 مليار دولار، موضحة أن جميع المساعدات والمنح تصرف برقابة الجهات المختصة، وبتدقيق ومتابعة من الجهات المانحة.