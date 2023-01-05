الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 09:01 م

البنك المركزي : الأردنيون يواجهون صعوبة في إدارة التزاماتهم المالية

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الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة للبنك المركزي الأردني أن معظم الأردنيين يواجهون صعوبة في إدارة التزاماتهم المالية من حيث الإنفاق والادخار والاقتراض فضلا عن التخطيط.

وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان "مستوى الصحة المالية للمواطن الأردني للعام 2022"، إلى أن 44.6% من المواطنين يعانون من ضعف في إدارة قدرتهم المالية، و48.3% يعانون من ضعف في جوانب الإدارة المالية مقابل قدرة 7.1% على إدارة التزاماتهم.

كما رصدت الدراسة تفاوتا بين فئات المجتمع على إدارة التزاماتها المالية، بحيث تبّين أن المرأة أكثر حفاظا على قدرتها المالية من الرجل.

وربطت الدراسة بين ارتفاع الصحّة المالية السليمة مع زيادة المستوى التعليمي حيث ان حملة البكالوريوس أكثر قدرة على ادارة التزاماتهم المالية.

ولاحظت الدراسة أن ذوي الدخل المرتفع أكثر قدرة على إدارة التزاماتهم المالية.

وحسب الفئة العمرية، فإن الشباب هم الأكثر قدرة وتأقلما على إدارة التزاماتهم المالية وبلغت بنسبة 71.1% من الردود الإيجابية.

أما أسوأ مظاهر الحالة المالية تمثّل في الاقتراض بنسبة 49% فيما تساوت في جانبي الادخار والتخطيط بنسبة 42 %، واخيرا في جانب الإنفاق بنسبة 41% وذلك نتيجة تراجع القدرة الشرائية إضافة إلى انتشار سلوك تأجيل سداد الفواتير لدى المواطنين بشكل عام.

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