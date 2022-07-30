الحمل الكهربائي في المملكة يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ 3000 ميغاواط

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - واصلت الأحمال الكهربائية التي تُسجل في الأردن ارتفاعها لتتخطى حاجز الـ 3000 ميغاواط، خلال موجة الحرّ التي تشهدها المملكة.

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وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن الأحمال الكهربائية التي سُجلت أمس الجمعة وصلت في الفترة المسائية إلى 3030 ميغاواط، فيما سُجل حمل صباحي وصل إلى 2610 ميغاواط.



وبينت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب.



وسجل أول أمس الخميس أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الحالي وصل إلى 3350 ميغاواط.

