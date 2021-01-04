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الإثنين، 04-01-2021 05:44 م

الخصاونة: الحكومة لن تلجأ لاستدانة فلس واحد

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الوكيل الإخباري - اختتم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اللقاءات التي عقدها مع الكتل النيابية بعقد ثلاثة لقاءات منفصلة مع كتلة العزم برئاسة النائب خالد ابو حسان، وكتلة المسيرة برئاسة النائب الدكتور تيسير كريشان، ولقاء النواب المستقلين الذي حضره رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات.

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واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءات التي حضرها عدد من الوزراء التزام الحكومة بروح التعاون والتشاركية التي عبر عنها خطاب العرش السامي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها وطننا مع الالتزام بمبدأ الفصل المرن بين السلطات، وفقا لما حدده الدستور.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى احترام الحكومة للسلطة التشريعية والدور التشريعي والرقابي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على اعمال الحكومة، مؤكدا أن هذه العلاقة لن يشوبها أية شائبة نتيجة لنقد أو رقابة أو سؤال أو استجواب للحكومة أو أحد اعضائها من قبل اعضاء مجلس النواب.

 

واشار إلى أن تعزيز ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة كافة تتأتى من خلال الإجراءات الحصيفة والشفافية والوضوح، وهي أمور اساسية لندخل بثقة للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.

 

واشار رئيس الوزراء إلى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة، لافتا إلى أن الخزينة والمالية العامة تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و 55 مليونا، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لاستدانة فلس واحد لتمويل الانفاق الجاري، واذا اضطرت للاستدانة فستكون لغايات إنشاء مشاريع إنتاجية واستثمارية تسهم في احداث التنمية وايجاد فرص العمل.

 

واكد الخصاونة أننا سنظل متمسكين بالثوابت الوطنية الراسخة تجاه قضية فلسطين التي هي قضية العرب المركزية، وقضية الأردن المحورية والأساسية، وصولا ً إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لطموحاته المشروعة وحقه الكامل وغير القابل للانتقاص في تأسيس دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


 




 

 


 

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