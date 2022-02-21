الخطوط الكويتية تعلن عن صفقة ضخمة مع إيرباص

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، عن صفقة موسعة بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة "إيرباص" المصنعة للطائرات تضم 31 طائرة، تعيد هيكلة اتفاق أبرم عام 2014.



وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، علي الدخان، في مؤتمر صحفي: "تمكنا من الاتفاق على إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تضع شركة الخطوط الجوية الكويتية على جادة الصواب لتهيئها للنجاح على مدار الخمسة عشر عاما القادمة".



وأشار الدخان إلى أن الاتفاقية جاءت بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية، والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهداف الشركة والوصول إلى الربحية.



وتشمل الاتفاقية إعادة هيكلة 9 طائرات من نوع "إيه 32 نيو" و6 طائرات من نوع "إيه 321 نيو" وثلاث طائرات من نوع "إيه321 نيو- إل آر" فضلا عن عدد آخر من الطائرات من أنواع مختلفة.

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روسيا اليوم