الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

قرار هام لوزير العمل عن العمّال غير الأردنيين والفتيات العاملات في البارات والأندية الليلية - وثائق

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

اصابة الخصاونة بكورونا تلغي اللقاء مع السيسي

الإثنين، 21-02-2022 02:52 م

الخطوط الكويتية تعلن عن صفقة ضخمة مع إيرباص

download


الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، عن صفقة موسعة بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة "إيرباص" المصنعة للطائرات تضم 31 طائرة، تعيد هيكلة اتفاق أبرم عام 2014.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، علي الدخان، في مؤتمر صحفي: "تمكنا من الاتفاق على إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تضع شركة الخطوط الجوية الكويتية على جادة الصواب لتهيئها للنجاح على مدار الخمسة عشر عاما القادمة".

وأشار الدخان إلى أن الاتفاقية جاءت بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية، والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهداف الشركة والوصول إلى الربحية.

وتشمل الاتفاقية إعادة هيكلة 9 طائرات من نوع "إيه 32 نيو" و6 طائرات من نوع "إيه 321 نيو" وثلاث طائرات من نوع "إيه321 نيو- إل آر" فضلا عن عدد آخر من الطائرات من أنواع مختلفة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fc60c505deff

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

6fd8b2be-cecf-4e37-9b73-01640eea0eac_16x9_1200x676

أسهم أوروبا تقتفي أثر ارتفاع الأسواق العالمية

ab932444-dfd0-4c24-a0ac-d51de5489e4c

عقارات الدولة السعودية تسترد 10 ملايين متر مربع من جهات حكومية

FMHlkGYXoAALxGy

وزير الاستثمار يلتقي السفير الايرلندي لدى المملكة

Untitled-122-1

الذهب يهبط بعد بلوغه أعلى مستوى خلال 8 أشهر

VAT1-AR15032021

وزير يتحدث عن تطبيق ضريبة الدخل في الإمارات.. وهذا ما قاله

أخبار متعلقة
r7KmXHqw9k7jGwKyQ3RgCZHFfrEd2EV4dDe1CezY

بالأرقام.. شاهد أين أنفقت الحكومة 2.371 مليار دينار من المنحة الخليجية المقدّمة عام 2012

alalam_635823211048813353_25f_4x3

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

187fea6a-be7a-4af2-b6eb-d249116763ff_16x9_1200x676

رواتب العاملين في الكويت ترتفع بهذه النسبة خلال 6 سنوات

b2c8e04b-bc6f-43d5-96ed-6170da4533d7_16x9_1200x676

اتفاق مبدئي بشأن بيع بقية محفظة هيئة الاستثمار الكويتية إلى التأمينات

90-15-1200x675

الكويت تفرض رسوما مالية لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاما