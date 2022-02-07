رواتب العاملين في الكويت ترتفع بهذه النسبة خلال 6 سنوات

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية، أن متوسط مرتبات المقيمين في الكويت شهد معدلات زيادة أكبر من المواطنين خلال آخر 6 سنوات، على الرغم من ارتفاع مرتبات الكويتيين من حيث القيمة.



وأظهرت البيانات أن متوسط راتب المواطن ارتفع منذ 2015 حتى 2021 بنحو 9.3% مقارنة بمعدل زيادة بلغ 21% للمقيمين خلال نفس الفترة.



وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن متوسط رواتب المواطنين ارتفع أكثر من 9.3% بما قيمته 127 دينارا خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ بنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 1490 دينارا مقارنة بـ1363 دينارا عن الفترة ذاتها من 2015، بحسب ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

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