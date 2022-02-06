اتفاق مبدئي بشأن بيع بقية محفظة هيئة الاستثمار الكويتية إلى التأمينات

الوكيل الاخباري- كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" الكويتية، أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، عقدت اجتماعا أخيرا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن إتمام بيع بقية أصول المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة إلى الأخيرة، حيث انتهى الاجتماع إلى عقد اتفاق مبدئي على المضي قدما في إتمام عملية البيع.



وقالت المصادر، إن "المؤسسة" ستباشر عملية تقييم 15 عقارا متنوعا بين مولات تجارية وعقارات استثمارية وتجارية وفقا للأسعار السوقية الحالية، تم شراؤها عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010، وتقديم عرض رسمي إلى الهيئة بناء على الأسعار السوقية الحالية التي ستنتهي إليها عملية التقييم، مضيفة أن القرار النهائي سيخضع لرؤية وقرار اللجنة التنفيذية في الهيئة المعنية بإتمام التخارج من المحفظة لمصلحة "التأمينات"، بما يحقق هامش ربح جيدا للهيئة والمال العام.



وذكرت أن الحكومة أسست المحفظة خلال الأزمة المالية العالمية للاستثمار في العقارات المدرة، والمساعدة على توفير المناخ الاستثماري الآمن، حيث تقارب التكلفة التقديرية لكل الأصول المدرجة ضمن المحفظة العقارية نحو 250 مليون دينار، تم بيع جزء منها في مزادات علنية خلال الأشهر الماضية، مبينة أن المحفظة حققت الهدف المنشود منها، في ظل تسجيل مكاسب جيدة وفقا لما بلغته قيمة المحفظة السوقية بين 2009 ونهاية 2021.

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