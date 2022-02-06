الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

الأرصاد: زخات مطرية وتحذير من الضباب اليوم الاحد

الأحد، 06-02-2022 09:32 ص

اتفاق مبدئي بشأن بيع بقية محفظة هيئة الاستثمار الكويتية إلى التأمينات

b2c8e04b-bc6f-43d5-96ed-6170da4533d7_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" الكويتية، أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، عقدت اجتماعا أخيرا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن إتمام بيع بقية أصول المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة إلى الأخيرة، حيث انتهى الاجتماع إلى عقد اتفاق مبدئي على المضي قدما في إتمام عملية البيع.

وقالت المصادر، إن "المؤسسة" ستباشر عملية تقييم 15 عقارا متنوعا بين مولات تجارية وعقارات استثمارية وتجارية وفقا للأسعار السوقية الحالية، تم شراؤها عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010، وتقديم عرض رسمي إلى الهيئة بناء على الأسعار السوقية الحالية التي ستنتهي إليها عملية التقييم، مضيفة أن القرار النهائي سيخضع لرؤية وقرار اللجنة التنفيذية في الهيئة المعنية بإتمام التخارج من المحفظة لمصلحة "التأمينات"، بما يحقق هامش ربح جيدا للهيئة والمال العام.

وذكرت أن الحكومة أسست المحفظة خلال الأزمة المالية العالمية للاستثمار في العقارات المدرة، والمساعدة على توفير المناخ الاستثماري الآمن، حيث تقارب التكلفة التقديرية لكل الأصول المدرجة ضمن المحفظة العقارية نحو 250 مليون دينار، تم بيع جزء منها في مزادات علنية خلال الأشهر الماضية، مبينة أن المحفظة حققت الهدف المنشود منها، في ظل تسجيل مكاسب جيدة وفقا لما بلغته قيمة المحفظة السوقية بين 2009 ونهاية 2021.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4c975a4c-3191-4816-aed5-934bb7bc3bad_16x9_1200x676

حكومة خليجية مطالبة بفواتير تصل قيمتها إلى 119 مليار دولار

4d6433a1-cf5d-408a-be2d-5eed6d215428_16x9_1200x676

كيف يتأثر التضخم برفع أسعار المحروقات في مصر؟

162671793564595100

سقف سعري لمشتق واحد من المحروقات في الأردن قريباً

1202231102451620483307

دراسة لبحث دخول شركات تسويق محروقات جديدة للسوق الأردنية

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

39b47882-00ce-4eb4-bf79-429dff493b14_16x9_1200x676

التجارة السعودية : 11.3 ألف سجل لنشاط التجارة الإلكترونية خلال 2021

أخبار متعلقة
90-15-1200x675

الكويت تفرض رسوما مالية لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاما