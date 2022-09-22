الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

85 ساعة تحت الأنقاض.. تفاصيل حادثة اللويبدة منذ اللحظة الأولى - فيديو

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

الأمن يكشف تفاصيل 85 ساعة تحت الأنقاض في حادثة اللويبدة

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

 
الخميس، 22-09-2022 08:13 ص

الدولار الأميركي يكتسح عملات العالم بعد رفع الفائدة

دولارات


الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بسلة عملات رئيسية الخميس مدعوما بتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمرا بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

اضافة اعلان


وارتفع الدولار أمام الين إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم.


كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.


وتظهر توقعات المركزي الأميركي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6 بالمئة في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024. ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع.


وارتفع الدولار إلى 145.405 ين لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان وسجل في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.31 بالمئة عند 144.53 ين.


وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاما إلى 1.1221 دولار وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1.1240 دولار.


وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما إلى 0.9807 دولار قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18 بالمئة عند 0.9820 دولار.


وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
pic_162967

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

1799151_0

تراجع أسعار الذهب عالمياً لأدنى مستوى في 29 شهرا

main_image632c4607deb7a

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ 27 عاما

920228162017370744784

رسمياً .. البنك المركزي يقرر رفع الفائدة على القروض 75 نقطة أساس

1586721

بنك إنجلترا يستعد لرفع الفائدة إلى 2.25%

9202219201247430791562

حملة نظفوا العالم تنطلق على شواطئ العقبة

أخبار متعلقة
است

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار الأميركي

1662555892477

خام برنت يهوي 3%

1662552614983

ارتفاع الدولار عالميا

الذهب

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار عالمياً

291521

الين يهبط لأدنى مستوى في 24 عاماً

1662468771071

ارتفاع أسعار الذهب عالميا 1 %