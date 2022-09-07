الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 07-09-2022 04:21 م

خام برنت يهوي 3%

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الوكيل الإخباري - تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع الدولار الأميركي مقابل أغلب ‏العملات الرئيسة ومخاوف بشأن الطلب العالمي خصوصا الطلب الصيني في أعقاب قرار "أوبك+" خفض إنتاجها بمقدار ‏‏100 ألف برميل يوميا في تشرين الأول بحسب وول ستريت جورنال.‏اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني بنسبة 3 % وأغلق سعر البرميل عند 92.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم ‏تشرين الأول المقبل، بشكل طفيف بأقل من 0.1 % لتغلق في ختام جلسة التداول على 86.88 دولار ‏للبرميل.



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