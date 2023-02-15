الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين

الوكيل الإخباري - انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين بعد أن سجلت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير أقل ارتفاع سنوي منذ أكتوبر 2021، ما يؤكد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.

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وارتفعت العملة الأمريكية لفترة وجيزة عقب صدور البيانات، لكنها انخفضت بشكل عام بعد بضع دقائق.



وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين التابع لوزارة العمل الأمريكية ارتفع 0.5 % الشهر الماضي بعد صعوده 0.1 % في ديسمبر.

وزاد التضخم وذلك إلى حد ما من جراء ارتفاع أسعار البنزين التي زادت 3.6 في المائة في يناير.