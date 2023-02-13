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الإثنين، 13-02-2023 09:58 ص

بيانات التضخم المرتقبة تدفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسية الأخرى، الاثنين، إذ زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية لفترة أطول بينما يترقبون تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدوره غدا الثلاثاء.

وهوى الين وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظا جديدا للبنك المركزي غدا.

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وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لإبطاء النمو. ( سكاي نيوز )

 

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