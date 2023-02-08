العملة الخضراء تتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأميركي، في تداولات الأربعاء، بعد أن أبى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن يدلي بتصريحات تشير إلى تشديد كبير في موقفه حيال كبح التضخم في كلمة حظيت بمتابعة كبيرة، على الرغم من بيانات التوظيف القوية جدا الأسبوع الماضي.

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وفي فعالية أسئلة وأجوبة استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن، الثلاثاء، قال باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع معدلات الفائدة بأكثر مما كان متوقعا إذا ظل الاقتصاد قويا، لكنه أكد مجددا أنه يشعر بأن هناك "انحسارا في التضخم" حاليا.



وتراجع الدولار على خلفية تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي ليفقد المزيد من مكاسبه في التعاملات الأوروبية المبكرة، الأربعاء. ( سكاي نيوز )

