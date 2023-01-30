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الإثنين، 30-01-2023 09:36 ص

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار اليوم الاثنين، وابتعد عن أدنى مستوياته في 8 أشهر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع منها اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مع تركيز المتعاملين بشدة على التوجيه لمسار ارتفاع أسعار الفائدة.

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وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.03 % إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في 8 أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50.


ولا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي بنسبة 1.5 % متأثرا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن ترتفع كما كان يُخشى سابقا.


وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.01 % إلى 1.24005 مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 % إلى 0.6500 دولار. ( سكاي نيوز
 

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