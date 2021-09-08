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الأربعاء، 08-09-2021 11:16 ص

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

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الوكيل الاخباري- صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية، اليوم، مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتراجع اليورو قبيل قرار للمركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.05 بالمئة إلى 92.580 نقطة.

ونزل اليورو 0.05 بالمئة ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر 2021.

وارتفع الدولار 0.08 بالمئة إلى 110.385 ين (ياباني) بدعم من زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.385 بالمئة أمس الثلاثاء لأول مرة منذ منتصف يوليو 2021، مسجلا ارتفاعا بمقدار ست نقاط أساسية تقريبا، مقارنة بإغلاق الجمعة. وكان الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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