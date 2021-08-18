الأربعاء 18-08-2021
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الأربعاء، 18-08-2021 11:37 ص

خبير يتوقع متى يجب استبدال الدولارات بالذهب

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الوكيل الإخباري- قال الخبير المالي الروسي ميخائيل سميرنوف، إنه سيكون من المنطقي بيع الدولار وشراء الذهب، عندما تصبح أسعار الفائدة على الموجودات بالدولار، منخفضة.

وأشار سميرنوف، الذي يعمل كمحلل مالي للأسواق الدولية في مؤسسة "جنرال إنفست"، إلى أن ذلك قد يحدث في الخريف المقبل.  

وأضاف الخبير، موضحا: "العاملان الرئيسيان في الموضوع، هما مكانة الذهب كأحد الأصول الآمنة، وكذلك أن المستثمرين يختارون الذهب عندما تكون العائدات من الأصول الآمنة الأخرى، منخفضة".

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ونوه الخبير بأنه في أوائل عام 2020، عندما تحولت البنوك المركزية إلى السياسة النقدية الناعمة، وأعلنت الحكومة الأمريكية عن محفزات مالية واسعة النطاق، كان من المربح استبدال الدولارات بالذهب. ثم ضعف مؤشر الدولار بشكل كبير، وبعد ذلك وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

ويرى سميرنوف، أن الوضع قد يعيد نفسه هذا الخريف: إذا لم يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة، ووتيرة سريعة لتقليص التيسير الكمي QE، ويتخذ موقفا "مسالما" أكثر، فقد يرتفع سعر الذهب.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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