الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 09:56 ص

الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع قبل قرار الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الأربعاء قبيل اختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ ينتظر المستثمرون اتضاح الصورة بشأن المسار الذي من المرجح أن يتخذه البنك المركزي في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.اضافة اعلان


وتتركز أنظار المستثمرين على ما إذا كان المركزي الأمريكي سيتمسك بسياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم العنيد أم سيتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ضوء المشاكل التي واجهتها البنوك في الآونة الأخيرة ومن بينها حالة إفلاس وتقديم حزم إنقاذ.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، 103.19 مرتفعا بقليل عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 102.99 والذي لامسه الليلة الماضية.

وبلغ اليورو 1.0770 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 1.0789 دولار الذي سجله خلال الليل.

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