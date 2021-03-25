ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أشهر.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فان الارتفاع جاء مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأميركية، في ظل توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى.



وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 بالمئة إلى مستوى 92.69 نقطة الأعلى منذ 23 تشرين الثاني الماضي، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 92.59 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.51 نقطة.



