الذهب عالمياً يرتفع لأعلى مستوى بدعم من تراجع الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.



وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

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ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية.

وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.