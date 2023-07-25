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الثلاثاء، 25-07-2023 11:22 ص

لكل المقترضين من البنوك.. الأسواق تترقب ورفع الفائدة غداً الأربعاء بات مؤكداً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت تقارير اقتصادية عالمية أن البنك الفيدرالي الأمريكي ماضٍ برفع الفائدة خلال الشهر الحالي، وذلك في ظل مكافحة التضخم والوصول إلى الهدف المنشود عند مستوى 2%.

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وأشارت التقارير، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن كل التوقعات تتجه نحو رفع الفائدة الشهر الحالي خلال الاجتماع الذي سيعقد غداً الأربعاء بمعدل 25 نقطة أساس وذلك بعد قرار تثبيتها المرة الماضية، لتصبح عند نطاق من  5 % إلى 5.25 %، مع بقاء التوقعات لرفع الفائدة مرتين حتى نهاية العام. 


وأكدت البيانات على أن البنك الفيدرالي وضع خطة لكبح التضخم بحدود الربع الرابع من العام الحالي للوصول إلى تضخم بنسبة 2%. 


وتأتي هذه البيانات قُبيل صدور المؤشرات حول خطط مجلس الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع الفائدة، لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وذلك خلال كلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول المقررة غداً.


ويذكر أنه رغم أن زيادة معدل التضخم وزيادة صعود الدولار ورفع معدلات الفائدة وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية يقضي على ميزة يتمتع بها الذهب وهي التحوط من ارتفاع الأسعار في مقابل قلة قيمة الأموال المدخرة.


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