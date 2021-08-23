الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 10:45 ص

الدولار يتراجع عن قمة 9 أشهر

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الوكيل الإخباري- تراجع الدولار اليوم الاثنين عن أعلى مستوياته في أكثر من 9 أشهر، إذ أدت قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن المعنويات، بالرغم من استمرار انتشار السلالة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.19 بالمئة إلى 93.311 نقطة، مقارنة مع يوم الجمعة الماضي، حينما ارتفع إلى 93.734 نقطة للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر 2021.

ويأتي تحرك الدولار، في الوقت الذي انتعشت فيه الأسهم في المنطقة، وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ زادت الآمال في تحسن الطلب بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستهلك في العالم للمعادن، عن عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية بكوفيد-19 وذلك لأول مرة منذ يوليو 2021. كما تعززت المعنويات بفضل إغلاق قوي لوول ستريت، يوم الجمعة.

وقادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية، كالدولارين الأسترالي والكندي، الانتعاش أمام نظيرهما الأمريكي، عقب انخفاضات كبيرة سجلاها الأسبوع الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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