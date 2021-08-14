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السبت، 14-08-2021 10:30 ص

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

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الوكيل الاخباري- قال فلاديمير براغين مدير تحليل الأسواق المالية في شركة "ألفا كابيتا" إن سعر صرف الدولار قد يتراجع بحلول نهاية العام إلى 70 روبلا وإذا كانت الظروف مواتية أكثر، قد يصل إلى 65 روبلا.

ويرى الخبير، أن ضعف الروبل مؤقت. وأضاف: "الوضع في الاقتصاد الروسي يعطي المزيد والمزيد من الأسباب للاعتقاد في احتمال تعزيز الروبل".

ونوه براغين بأن "انخفاض المخاطر الجيوسياسية والزيادة في سعر الفائدة الأساسي، يعطيان الأمل في أن سعر صرف الروبل، سيقترب أخيرا من القيمة الأساسية وينمو بنسبة 10-15٪ عن المستويات الحالية".

ووفقا له، سيساعد في تحقيق ذلك، الاستقرار الاقتصادي العام، والذي تدعمه عوامل كثيرة من بينها، انخفاض مستوى الدين الخارجي، وفائض الميزانية، والسياسة النقدية المتحفظة، فضلا عن كمية كبيرة من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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