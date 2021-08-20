الجمعة 20-08-2021
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الجمعة، 20-08-2021 03:41 م

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا لأعلى مستوى في 9 أشهر

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الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال.

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وزاد مؤشر الدولار قرابة 0.15 بالمئة إلى مستوى 93.68 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني 2020 ، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93.56 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.51 نقطة.


--(بترا)

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