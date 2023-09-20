الدولار يحافظ على استقراره قبيل قرار الفائدة

الوكيل الإخباري -

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ظل الدولار قوياً أمام عملات رئيسة منافسة اليوم، قبل قرار منتظر يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر، ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الاتحادي.وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.25 - 5.50 % مما يضع التركيز على التوجهات المستقبلية للبنك المركزي.