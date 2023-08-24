الدولار يتراجع عالمياً

الوكيل الإخباري - تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض قبيل الاجتماع في جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

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وقفز الدولار الأسترالي 0.9% أمس الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة أقل من التوقعات.



وأظهرت بيانات شهر أغسطس أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير إذ يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة الركود.

