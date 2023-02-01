الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

التعامل مع 1082 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

نمو حوالات المغتربين الأردنيين 1.5% في 2022

تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

القوة البحرية تحذر أصحاب القوارب في العقبة من ارتفاع الموج اليوم

 
الأربعاء، 01-02-2023 10:58 ص

الدولار يحبس الأنفاس مع ترقب قرار الفائدة

464651_8_1675229065


الوكيل الإخباري - استقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أميركية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.اضافة اعلان


من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق الأربعاء، ولكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد. ( وكالات )

إقرأ ايضا
5ee934be4c59b70b8a062c2d

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

LYNXMPEJ1014J_L

قبيل قرار الفائدة ..انخفاض الذهب عالمياً

450012

هذه المنازل والمواقع ستستفيد من الكهرباء على حساب فلس الريف - أسماء

4 - Copy

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

120232104917141579484

الشبكة الكهربائية تُسجل أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء وصل إلى 3810 ميغاواط

77

قانون قيصر يُعطل دعم لبنان بالكهرباء عبر الأردن

أخبار متعلقة
نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

LYNXMPED1M0ED_L

مخاسر الذهب عالمياً تتسع بسبب ترقب قرار الفائدة

LYNXMPEJ0M02A_L

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

465612

أسعار الذهب عالمياً في أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر

دولارات 2

استقرار أسعار الدولار عالميا

000_1VZ0VJ

أسعار الذهب تنتعش عالمياً