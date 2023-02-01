الدولار يحبس الأنفاس مع ترقب قرار الفائدة

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الدولار

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استقرإلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أميركية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق الأربعاء، ولكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد. ( وكالات )