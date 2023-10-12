الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين

الوكيل الإخباري - بينت تقارير أنه لم يطرأ اليوم الخميس، تغير يذكر على الدولار، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين، بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسات يتخذون موقفاً حذراً، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر مساء اليوم.

اضافة اعلان



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، عند 105.64، ليظل قرب 105.55، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول الماضي.



وأشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى الضبابية المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية باعتبارها تدعم تصور المضي قدماً بحذر في تحديد المدى المناسب لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى.