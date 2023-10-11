الدولار يستقر مع ترقب صدور محضر الفيدرالي

الوكيل الاخباري -

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استقر الدولار إلى حد كبير أمام العملات الكبرى مع ترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم وكذلك صدور بيانات أساسية عن التضخم غدا وذلك لاستشفاف مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.كما يركز المستثمرون على تبعات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط مع ظهور ملامح للتحول لسوق الملاذ الآمن في الأيام القليلة الماضية.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات منافسة كبرى قليلا بنسبة 0.1 % إلى 105.82 بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 105.6.