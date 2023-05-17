الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، الأربعاء، مستفيدا من مكانته كملاذ آمن في ظل احتمال التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة، إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على أن يخفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة قريبا في أعقاب إعلان بيانات الإنفاق الاستهلاكي.



ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، من التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف الدين الأميركي، لكن لم يتم التوصل لشيء ملموس بعد.

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وبعد الاجتماع قال الرئيس الأميركي إنه كان جيدا ومثمرا، لكنه أكد أيضا أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".



بدوره قال مكارثي للصحفيين إن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن اتفاق لرفع سقف الديون، لكنه قال "من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع". ( سكاي نيوز )